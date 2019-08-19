Фестиваль "Захидфест" проверили из-за угрозы взрыва

"18 августа в 22:53 на телефон "102" ГУ НП во Львовской области поступило сообщение от жителя города Львова о заминировании места проведения фестиваля "Захидфест" (село Родатичи Городокского района). Информацию о заминировании он будто бы услышал от пассажиров автомобиля, который проезжал мимо", - сообщили в подразделении ОГА.

На месте работали подразделения сил ГЗ области и города Львова.

"19 августа в 00:27 проверка была завершена. Информация о заминировании не подтвердилось", - добавили в департаменте.

Напомним, на Запорожье осудили юношу за ложное минирование монастыря.