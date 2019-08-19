Фестиваль "Захидфест" проверили из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Место проведения музыкального фестиваля "Захидфест" во Львовской области проверили на взрывчатку из-за сообщения о вероятности взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"18 августа в 22:53 на телефон "102" ГУ НП во Львовской области поступило сообщение от жителя города Львова о заминировании места проведения фестиваля "Захидфест" (село Родатичи Городокского района). Информацию о заминировании он будто бы услышал от пассажиров автомобиля, который проезжал мимо", - сообщили в подразделении ОГА.
На месте работали подразделения сил ГЗ области и города Львова.
"19 августа в 00:27 проверка была завершена. Информация о заминировании не подтвердилось", - добавили в департаменте.
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