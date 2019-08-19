Фестиваль "Західфест" перевірили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Місце проведення музичного фестивалю "Західфест" на Львівщині перевірили на вибухівку через повідомлення про ймовірність вибуху. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"18 серпня о 22:53 на телефон "102" ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від мешканця міста Львова про замінування місця проведення фестивалю "Західфест" (село Родатичі Городоцького району). Інформацію про замінування він ніби почув від пасажирів автомобіля, який проїжджав повз нього", - повідомили у підрозділі ОДА.
На місці працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова.
"19 серпня о 00:27 перевірка була завершена. Інформація про замінування не підтвердилась", - додали в департаменті.
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