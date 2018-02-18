Фестиваль медовухи прошел в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 февраля. УНН. Двухдневный гастрономический фестиваль "МедовухаФест", посвященный продуктам пчеловодства, в частности легендарной закарпатской медовухе, прошел в Ужгороде, сообщает корреспондент УНН.
В течение 17-18 февраля в центре города на набережной Независимости горожане и гости областного центра Закарпатья могли присоединиться к многочисленным дегустаций, мастер-классов, послушать концертную программу и запастись целебным медом.
Пасечники Закарпатья и соседних областей Украины привезли на фестиваль в Ужгород более двух десятков видов меда и сотни литров медовмисних напитков. Кроме того, пчеловоды предлагали гостям праздника косметику, мыло, лекарства, украшения, свечи из меда, воска, пурги и других продуктов пчеловодства. Для любознательных в первый день фестиваля даже провели мастер-класс по изготовлению 70-градусной медовухи.
Не обошелся фестиваль и без традиционной закарпатской кухни, закарпатских сыроделов, виноделов, мастеров хендмейду. В общем фестивальный ряд занял практическую всю липовую аллею, которая является самой длинной в Европе.
Сегодня же в пгт. Мукачево фестивалем "Варишська палачинта" провожают праздник Масленицы. Уже в 2018 году на Закарпатье прошло около десятка тематических фестивалей.
Как ранее сообщал, в Ужгороде в Боздошском парке продолжался трехдневный гастрономический фестиваль-конкурс "Ужгородская палачинта".