Фестиваль медовухи пройшов в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 лютого. УНН. Дводенний гастрономічний фестиваль “МедовухаФест”, присвячений продуктам бджільництва, зокрема легендарній закарпатській медовусі, пройшов в Ужгороді, повідомляє кореспондент УНН.
Протягом 17-18 лютого у центрі міста на набережній Незалежності містяни та гості обласного центру Закарпаття могли долучитися до численних дегустацій, майстер-класів, послухати концертну програму та запастися цілющим медом.
Пасічники Закарпаття та сусідніх областей України привезли на фестиваль в Ужгород більше двох десятків видів меду та сотні літрів медовмісних напоїв. Окрім того, бджолярі пропонували гостям свята косметику, мило, ліки, прикраси, свічки з меду, воску, пурги та інших продуктів бджільництва. Для найдопитливіших у перший день фестивалю навіть провели майстер-клас із виготовлення 70-градусної медовухи.
Не обійшовся фестиваль і без традиційної закарпатської кухні, закарпатських сироварів, виноробів, майстрів хендмейду. Загалом фестивальний ряд зайняв практичну усю липову алею, яка є найдовшою у Європі.
Сьогодні ж у м. Мукачево фестивалем “Варишська палачінта” проводжають свято Масляної. Вже у 2018 році на Закарпатті пройшло близько десятка тематичних фестивалів.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді у Боздоському парку тривав триденний гастрономічний фестиваль-конкурс “Ужгородська палачінта”.