Фермерское хозяйство на Закарпатье уклонилось от уплаты 4,6 млн грн налогов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Работники налоговой милиции Закарпатья разоблачили должностных лиц одного из фермерских хозяйств Виноградовского района, которые уклонились от уплаты налогов в 4,6 миллиона гривен. Об этом проинформировали в ГФС в Закарпатской области, сообщает УНН.
Так, в январе-сентябре 2016 года предприятие умышленно не отразило в бухгалтерском учете и налоговой отчетности операции по реализации молодняка домашней птицы. Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Закарпатской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УК.
Во время четырех обысков в офисных и хозяйственных помещениях фермерского хозяйства было выявлено поголовье домашней птицы в количестве 30 000 голов, 30 инкубационных камер на 40 000 яиц каждая, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, а также неучтенные накладные на реализацию продукции. Сейчас готовятся ходатайство о наложении ареста на выявленные товарно-материальные ценности.