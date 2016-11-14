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Фермерське господарство на Закарпатті ухилилося від сплати 4,6 млн грн податків

Фермерське господарство на Закарпатті ухилилося від сплати 4,6 млн грн податків

Київ • УНН

 • 10392 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Працівники податкової міліції Закарпаття викрили службових осіб одного з фермерських господарств Виноградівського району, які ухилились від сплати податків у 4,6 мільйона гривень. Про це проінформували у ДФС у Закарпатській області, повідомляє УНН.

Так, у січні-вересні 2016 року підприємство умисно не відобразило у бухгалтерському обліку та податковій звітності операції із реалізації молодняку свійської птиці. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 ККУ.

Під час чотирьох обшуків в офісних та господарських приміщеннях фермерського господарства було виявлено поголів'я домашньої птиці в кількості 30 тисяч голів, 30 інкубаційних камер на 40 тисяч яєць кожна, чорнові записи, фінансово-господарські документи, а також невраховані накладні на реалізацію продукції. Наразі готуються клопотання щодо накладення арешту на виявлені товарно-матеріальні цінності.

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