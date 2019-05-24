Фермерам компенсируют проценты по аграрным кредитам до конца мая - МинАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. К концу месяца украинские фермеры получат частичное возмещение процентных ставок по привлеченным банковским кредитам. Об этом УНН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Средства будут направлены в рамках действия бюджетной программы "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов". МинАПК утвердило паспорт бюджетной программы 18 февраля этого года, распределение бюджетных назначений - 1 марта 2019 года.
Программа успешно реализуется, говорят в министерстве.
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"Сегодня в областях созданы и активно работают конкурсные комиссии по определению перечня заемщиков для предоставления финансовой поддержки по привлеченным кредитам, к которым поданы заявки от 281 предприятия, из которых конкурсной комиссией принято решение о предоставлении частичной компенсации по кредитам 174 заемщикам на сумму 61,8 млн грн (48,6% от предусмотренного объема средств по программе). По состоянию на 20 мая в Минагрополитики подано реестры из областей за январь-май текущего года на сумму 19,8 млн гривен", - уточнили в МинАПК, добавив, что средства будут направлены в области до конца текущего месяца.
Напомним, в аграрный сектор Украины должно выделяться не менее 1% от ВВП страны. Впрочем, по словам экспертов, этой суммы катастрофически не хватает для эффективной конкуренции на международных рынках с европейскими фермерами, которые получают миллионы евро субсидий от своих государств.
Сейчас в Украине, среди животноводов, серьезные достижения продемонстрировал лишь сектор птицеводства. С 2014 по 2018 годы отечественные производители курятины нарастили экспорт продукта на 5106,7% - это самый высокий показатель в мире.
Кроме того, в прошлом году производители мяса птицы обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.