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У МінАПК розповіли про досягнення і труднощі експорту українських продуктів в ЄС

У МінАПК розповіли про досягнення і труднощі експорту українських продуктів в ЄС

Київ • УНН

 • 9519 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Україна суттєво наростила експорт продукції агропромислового комплексу у країни ЄС. Про це УНН повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

"За січень-березень 2019 року експорт української продукції до ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 24,4% (або на 368,9 млн дол. США) і склав 1 882,3 млн дол. США", - розповіли у міністерстві.

За минулий рік Україна експортувала до ЄС аграрних та харчових продуктів на 6,3 млрд дол. А частка країн ЄС у загальній структурі експорту сільськогосподарської продукції склала 33,5%, поінформували у міністерстві.

"В структурі експорту превалюють такі товари, як зернові, олійні культури та олії. Чималу питому вагу складають м'ясо птиці та субпродукти, плоди і горіхи, кондитерські вироби, яйця птиці, органічна продукція", - додали в МінАПК.

Сьогодні тваринницьку продукцію до країн ЄС експортують 310 вітчизняних виробників, 130 із них постачають європейцям м'ясо птиці, рибу, мед, яйця, молоко та молочні продукти, поінформували в міністерстві.

Європа дала "зелене світло" українським експортерам три роки тому. Тоді вступила у дію Угода про асоціацію між Україною та ЄС в частині вільної зони торгівлі. Фактично, відбулася переорієнтація України з ринку Росії на європейський ринок, нагадали в МінАПК.

"Переорієнтація з ринку Росії на ринок ЄС, на якому дуже жорстка конкуренція на ринку харчової промисловості, змушує національних виробників здійснювати модернізацію виробничого устаткування, удосконалювати виробничі процеси та впевнено ставати невід'ємною частиною великого європейського ринку", - кажуть у міністерстві.

Просування продукції українських експортерів на ринок ЄС триває. У 2017-2018 рр. вітчизняні парламентарі ухвалили низку законопроектів у сфері державного контролю, про безпечність та гігієну кормів, про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Ще понад 250 законодавчих актів ЄС Україна повинна адаптувати, інформують в МінАПК.

Окрім законодавчого, ведеться також фактичне просування продукції вітчизняних експортерів на ринок Європи. Цим переймаються члени Комітету асоціації Україна - ЄС.

"Під час вищезазначених засідань, серед іншого, на постійній основі піднімаються питання щодо розвитку двосторонньої торгівлі, доступу на ринок ЄС вітчизняної сільськогосподарської продукції, у тому числі продукції птахівництва", - повідомили в МінАПК.

Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

Водночас, в ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським на міжнародному ринку.

Також нагадаємо, великий бізнес закликав владу до "економічного націоналізму" і захисту національних інтересів закордоном.

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