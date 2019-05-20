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В МинАПК рассказали о достижениях и трудностях экспорта украинских продуктов в ЕС

В МинАПК рассказали о достижениях и трудностях экспорта украинских продуктов в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9517 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина существенно нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны ЕС. Об этом УНН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

"За январь-март 2019 года экспорт украинской продукции в ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4% (или на 368,9 млн долл. США) и составил 1 882,3 млн долл. США", - рассказали в министерстве.

За прошлый год Украина экспортировала в ЕС аграрных и пищевых продуктов на 6,3 млрд долл. А доля стран ЕС в общей структуре экспорта сельскохозяйственной продукции составила 33,5%, сообщили в министерстве.

"В структуре экспорта преобладают такие товары, как зерновые, масличные культуры и масла. Немалую удельный вес составляют мясо птицы и субпродукты, плоды и орехи, кондитерские изделия, яйца птицы, органическая продукция", - добавили в МинАПК.

Сегодня животноводческую продукцию в страны ЕС экспортируют 310 отечественных производителей, 130 из них поставляют европейцам мясо птицы, рыбу, мед, яйца, молоко и молочные продукты, сообщили в министерстве.

Европа дала "зеленый свет" украинским экспортерам три года назад. Тогда вступило в действие Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли. Фактически, произошла переориентация Украины с рынка России на европейский рынок, напомнили в МинАПК.

"Переориентация с рынка России на рынок ЕС, на котором очень жесткая конкуренция на рынке пищевой промышленности, заставляет национальных производителей осуществлять модернизацию производственного оборудования, совершенствовать производственные процессы и уверенно становиться неотъемлемой частью большого европейского рынка", - говорят в министерстве.

Продвижение продукции украинских экспортеров на рынок ЕС продолжается. В 2017-2018 гг. отечественные парламентарии приняли ряд законопроектов в сфере государственного контроля, о безопасности и гигиене кормов, об информации для потребителей о пищевых продуктах. Еще более 250 законодательных актов ЕС Украина должна адаптировать, информируют в МинАПК.

Кроме законодательного, ведется также фактическое продвижения продукции отечественных экспортеров на рынок Европы. Этим занимаются члены Комитета ассоциации Украина - ЕС.

"Во время вышеупомянутых заседаний, среди прочего, на постоянной основе поднимаются вопросы развития двусторонней торговли, доступа на рынок ЕС отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции птицеводства", - сообщили в МинАПК.

Ранее сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.

Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

В то же время, в ЕС не слишком довольны стремительным развитием производства курятины в Украине. Говорят, что украинские производители создали серьезную конкуренцию европейским на международном рынке.

Также напомним, большой бизнес призвал власть к "экономическому национализму" и защите национальных интересов за рубежом.

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