Великий бізнес закликав владу до "економічного націоналізму"

Спікери заходу, а це:

- головний акціонер і виконавчий директор агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк;

- власник групи ТАС Сергій Тігіпко;

- основний акціонер і генеральний директор залізорудної компанії "Ferrexpo", народний депутат України Костянтин Жеваго;

- власник "Ukrlandfarming" Олег Бахматюк.

обговорили ряд питань економічного, політичного і управлінського характеру. Заявили, серед іншого, про позитивні зміни в країні, пов'язаних зі зміною Президента.

"Бізнес задоволений зміною президента. Всі розуміють, що 2,2% зростання ВВП - це поразка. І хоча багато хто говорить про макроекономічну стабільність - насправді ми розуміємо, що це - просто поразка", - заявив Тігіпко.

При цьому уряд не займається політикою економічного націоналізму, продовжив бізнесмен. У розвинених країнах політики захищають національних виробників і допомагають їм "пробивати" міжнародні ринки, але цього не відбувається в Україні, додав Тігіпко.

"Сьогодні політику економічного націоналізму сповідують, наприклад, США. І якщо ми зменшимо вплив державних діячів на те, щоб захищати вітчизняний бізнес, щоб створювати для нього нові ринки, поліпшити доступність до кредитного ресурсу - це буде колосальна помилка. Сам бізнес не впорається з такою ситуацією. Йому потрібно, щоб політики створювали умови для його роботи", - підкреслив він.

Український бізнес не впорається без підтримки держави, підтримав цю тезу і Бахматюк. Тим більше - на зовнішніх ринках, враховуючи риторику поточних подій, уточнив він.

"Сьогодні між Китаєм і Америкою триває суперечка. Торговий конфлікт між країнами відкриває величезні можливості товарного потоку для України - мінімум на 5-10 млрд дол., а відповідно - на 20-30 млрд фінансування. Україна, насправді, не так багато треба - 5-10 млрд дол. ресурсу. Мова йде не про гроші МВФ, а про гнучкі фінанси, які повинні бути індикатором. Про гроші, які підуть на капітальні інвестиції, за рахунок яких можна розвивати ті чи інші проекти, які відкривають нові можливості для нашої території. Для цього є технічна база, освічені люди і унікальне географічне положення. Необхідно тільки повністю замістити ресурс - зробити політичний елемент фінансування. Так роблять всі країни світу", - підкреслив він.

Бізнесмени тим не менш оптимістично дивляться в майбутнє і сподіваються на те, що займатися підприємництвом в Україні стане ще простіше.

"При всіх моїх складних відносинах з Петром Олексійовичем (Порошенком - ред), я точно можу сказати, чи він створив ці умови або український народ, але в країні живеться вільніше, покращився і клімат для ведення бізнесу. Чи буде краще з новим президентом? Я думаю, що так. Я навіть насилу можу собі уявити, що може витворити нову владу, щоб погіршити якісь кондиції для розвитку країни", - зазначив Косюк.