Крупный бизнес призвал власть к “экономическому национализму”

Cпикеры мероприятия, а это:

— главный акционер и исполнительный директор агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” Юрий Косюк;

— владелец группы ТАС Сергей Тигипко;

— основной акционер и генеральный директор железорудной компании “Ferrexpo”, народный депутат Украины Константин Жеваго;

— владелец “Ukrlandfarming” Олег Бахматюк.

обсудили ряд вопросов экономического, политического и управленческого характера. Заявили, среди прочего, о позитивных изменениях в стране, связанных со сменой Президента.

“Бизнес доволен сменой президента. Все понимают, что 2,2% роста ВВП — это поражение. И хотя многие говорят о макроэкономической стабильности — на самом деле мы понимаем, что это — просто поражение”, — заявил Тигипко.

При этом правительство не занимается политикой экономического национализма, продолжил бизнесмен. В развитых странах политики защищают национальных производителей и помогают им “пробивать” международные рынки, но этого не происходит в Украине, добавил Тигипко.

“Сегодня политику экономического национализма исповедуют, к примеру, США. И если мы уменьшим влияние государственных деятелей на то, чтобы защищать отечественный бизнес, чтобы создавать для него новые рынки, улучшить доступность к кредитному ресурсу — это будет колоссальная ошибка. Сам бизнес не справится с такой ситуацией. Ему нужно, чтобы политики создавали условия для его работы”, — подчеркнул он.

Украинский бизнес не справится без поддержки государства, поддержал этот тезис и Бахматюк. Тем более — на внешних рынках, учитывая риторику текущих событий, уточнил он.

“Сегодня между Китаем и Америкой продолжается спор. Торговый конфликт между странами открывает огромные возможности товарного потока для Украины — минимум на 5-10 млрд долл., а соответственно — на 20-30 млрд финансирования. Украине, на самом деле, не так много надо — 5-10 млрд долл. ресурса. Речь идет не о деньгах МВФ, а о гибких финансах, которые должны быть индикатором. О деньгах, которые пойдут на капитальные инвестиции, за счет которых можно развивать те или иные проекты, открывающие новые возможности для нашей территории. Для этого есть техническая база, образованные люди и уникальное географическое положение. Необходимо только полностью заместить ресурс — сделать политический элемент финансирования. Так делают все страны мира”, — подчеркнул он.

Бизнесмены тем не менее оптимистично смотрят в будущее и надеются на то, что заниматься предпринимательством в Украине станет еще проще.

“При всех моих сложных отношениях с Петром Алексеевичем ( Порошенко — ред), я точно могу сказать, он ли создал эти условия или украинский народ, но в стране живется свободнее, улучшился и климат для ведения бизнеса. Будет ли лучше с новым президентом? Я думаю, что да. Я даже с трудом могу себе представить, что может вытворить новая власть, чтобы ухудшить какие-то кондиции для развития страны”, — отметил Косюк.