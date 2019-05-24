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Фермерам компенсують відсотки за аграрними кредитами до кінця травня — МінАПК

Фермерам компенсують відсотки за аграрними кредитами до кінця травня — МінАПК

Київ • УНН

 • 8977 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. До кінця місяця українські фермери отримають часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими банківськими кредитами. Про це УНН повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Кошти будуть спрямовані в рамках дії бюджетної програми “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”. МінАПК затвердило паспорт бюджетної програми 18 лютого цього року, розподіл бюджетних призначень — 1 березня 2019 року.

Програма успішно реалізується, кажуть у міністерстві.

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“Сьогодні в областях створено та активно працюють конкурсні комісії з визначення переліку позичальників для надання фінансової підтримки за залученими кредитами, до яких подано заявки від 281 підприємства, з яких конкурсною комісією прийнято рішення щодо надання часткової компенсації за кредитами 174 позичальникам на суму 61,8 млн грн (48,6 % від передбаченого обсягу коштів за програмою). Станом на 20 травня до Мінагрополітики подано реєстри з областей за січень-травень поточного року на суму 19,8 млн гривень”, — уточнили у МінАПК, додавши, що кошти буде спрямовано до областей до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, на аграрний сектор України має виділятися не менше 1% від ВВП країни. Втім, за словами експертів, цієї суми катастрофічно не вистачає для ефективної конкуренції на міжнародних ринках з європейськими фермерами, які отримують мільйони євро субсидій від своїх держав. 

Нині в Україні, серед тваринників, серйозні досягнення продемонстрував лише сектор птахівництва. З 2014 по 2018 роки вітчизняні виробники курятини наростили експорт продукту на 5106,7% — це найбільший показник у світі.

Крім того, минулого року виробники м’яса птиці забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — це частка агрохолдингу Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м’яса птиці на міжнародні ринки.

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