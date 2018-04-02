Фехтовальщица Харлан завоевала "золото" на этапе Гран-При в Сеуле

“Украинка получила эффектную победу на Гран-при Сеула, где в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон”, — говорится в сообщении НФФУ.

Отметим, что на своем пути к финалу Харлан победила Кьяру Мормиле из Италии (15:12), Рису Такашиму из Японии (15:7), Чой Суйьон из Республики Корея (15:11) и Бьянку Паску из Румынии (15:14) .

Как сообщал УНН, фехтовальщик из Украины стал триумфатором Гран-При в Колумбии.