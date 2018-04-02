Фехтувальниця Харлан виборола "золото" на етапі Гран-Прі в Сеулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В рамках етапу Гран-Прі з фехтування на шаблі, що пройшов в Сеулі, на подіум пошани піднялася представниця України Ольга Харлан, інформує УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.
“Українка здобула ефектну перемогу на Гран-прі Сеула, де у фіналі не залишила шансів другому номеру світового рейтингу Анні Мартон”, — сказано у повідомленні НФФУ.
Відзначимо, що на своєму шляху до фіналу Харлан перемогла Кьяру Морміле з Італії (15:12), Рісу Такашіму з Японії (15:7), Чой Суйьон з Республіки Корея (15:11) і Бьянку Паску з Румунії (15:14).
Як повідомляв УНН, фехтувальник з України став тріумфатором Гран-Прі у Колумбії.