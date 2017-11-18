Фехтовальщица Харлан победила на этапе Кубка мира в Бельгии

Украинка на пути к финалу второго по счету этапа в сезоне обыграла партнершу по сборной Ольгу Жовнир, француженок Каролин Кьероли и Шарлотт Лембах, венгерку Анну Мортон и россиянку Яну Егорян. В решающем поединке лидер украинской сборной одержала уверенную победу над Росселлой Грегорио из Италии со счетом 15: 6.

Отметим, что на первом этапе Кубка мира Харлан не сумела преодолеть барьер 1/16 финала, уступив соотечественнице Алине Комащук.

Заметим, что только в мае украинка выиграла первую награду после операции на плече.