Фехтовальщица Харлан победила на этапе Кубка мира в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Олимпийская чемпионка Пекина Ольга Харлан стала победительницей Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в бельгийском Синт-Никлас. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Украинка на пути к финалу второго по счету этапа в сезоне обыграла партнершу по сборной Ольгу Жовнир, француженок Каролин Кьероли и Шарлотт Лембах, венгерку Анну Мортон и россиянку Яну Егорян. В решающем поединке лидер украинской сборной одержала уверенную победу над Росселлой Грегорио из Италии со счетом 15: 6.
Отметим, что на первом этапе Кубка мира Харлан не сумела преодолеть барьер 1/16 финала, уступив соотечественнице Алине Комащук.
Заметим, что только в мае украинка выиграла первую награду после операции на плече.