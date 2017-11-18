Фехтувальниця Харлан тріумфувала на етапі Кубка світу в Бельгії

Українка на шляху до фіналу другого за ліком етапу в сезоні обіграла партнерку по збірній Ольгу Жовнір, француженок Каролін Кьєролі і Шарлот Лембах, венгерку Анну Мортон і росіянку Яну Єгорян. У вирішальному поєдинку лідер української збірної здобула впевнену перемогу над Росселлою Грегоріо з Італії з рахунком 15:6.

Відзначимо, що на першому етапі Кубка світу Харлан не зуміла подолати бар’єр 1/16 фіналу, поступившись співвітчизниці Аліні Комащук.

Зауважимо, що лише в травні українка виграла першу нагороду після операції на плечі.