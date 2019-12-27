Федоров рассказал, каким будет "государство в смартфоне" для бизнесменов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Для бизнесменов в Украине "государство в смартфоне" позволит видеть электронные процедуры открытия и закрытия компаний, а также сообщения об изменениях статуса компаний. Об этом рассказал в интервью журналу "НВ" вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Отвечая на вопрос, что будет видеть бизнесмен в приложении "государство в смартфоне", Федоров ответил: "Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, сообщение об изменениях статуса их компании, различные антирейдерские штучки".
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что с помощью телефона можно решить любой вопрос и сократить контакт с государством к одному визиту в жизни.