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Федоров про "державу у смартфоні": "обіцяю, зуб даю"

Федоров про "державу у смартфоні": "обіцяю, зуб даю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що за допомогою телефону можна буде вирішити будь-яке питання і скоротити контакт з державою до одного візиту у житті. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "НВ", передає УНН.

"За допомогою телефону можна буде вирішити будь-яке питання і скоротити контакт з державою до одного візиту у житті – щоб здати біометрію і отримати ID-карту", - зазначив Федоров.

Відповідаючи на питання, це є обіцянка чи мрія, Федоров відповів: "Обіцяю, зуб даю".

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Мінцифри працює над багатьма новими електронними проектами, а також має намір запустити державну IT-компанію.

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