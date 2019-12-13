Федоров анонсував нові е-послуги

"Працюємо над зміною місця реєстрації, щоб тобі просто приходило сповіщення про те, що якась людина хоче до тебе приписатися – ти натискаєш "так" і все, і не потрібно йти в ЦНАП, стояти в черзі тощо. Працюємо над технологією Smart ID, коли ти підписуєш з телефону всі електронні послуги, і не потрібно для цього носити з собою якусь захищену флешку, і ще багато-багато послуг, в тому числі електронний паспорт", - сказав Федоров.

З його слів, у Міністерстві йде паралельно дуже багато роботи, планується кожні два тижні "давати новий реліз, щоб люди бачили прогрес і могли користуватись послугами".

"Для цього ми запускаємо державну IT-компанію. Ми дуже хочемо створити ринкові умови, щоб до нас переходили найкращі спеціалісти з різних компаній, тому що я вважаю, що "держава у смартфоні" - це найамбітніший проект, який є на сьогодні в IT", - сказав міністр.

Нагадаємо, 11 грудня Міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку "Дія" ("Держава у смартфоні").

Як повідомлялося раніше в УНН, першою державною послугою без участі чиновника можна буде скористатись з 24 грудня.