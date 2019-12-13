Федоров анонсував нові е-послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України працює над багатьма новими електронними проектами, а також має намір запустити державну IT-компанію. Про це розповів віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час пресбрифінгу щодо презентації електронного кабінету забудовника, передає кореспондент УНН.
"Працюємо над зміною місця реєстрації, щоб тобі просто приходило сповіщення про те, що якась людина хоче до тебе приписатися – ти натискаєш "так" і все, і не потрібно йти в ЦНАП, стояти в черзі тощо. Працюємо над технологією Smart ID, коли ти підписуєш з телефону всі електронні послуги, і не потрібно для цього носити з собою якусь захищену флешку, і ще багато-багато послуг, в тому числі електронний паспорт", - сказав Федоров.
З його слів, у Міністерстві йде паралельно дуже багато роботи, планується кожні два тижні "давати новий реліз, щоб люди бачили прогрес і могли користуватись послугами".
"Для цього ми запускаємо державну IT-компанію. Ми дуже хочемо створити ринкові умови, щоб до нас переходили найкращі спеціалісти з різних компаній, тому що я вважаю, що "держава у смартфоні" - це найамбітніший проект, який є на сьогодні в IT", - сказав міністр.
Нагадаємо, 11 грудня Міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку "Дія" ("Держава у смартфоні").
Як повідомлялося раніше в УНН, першою державною послугою без участі чиновника можна буде скористатись з 24 грудня.