Федоров анонсировал новые э-услуги

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины работает над многими новыми электронными проектами, а также намерено запустить государственную IT-компанию. Об этом рассказал вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-брифинга по презентации электронного кабинета застройщика, передает корреспондент УНН.

"Работаем над изменением места регистрации, чтобы тебе просто приходило извещение о том, что некий человек хочет к тебе приписаться - ты нажимаешь "да" и все, и не нужно идти в ЦНАП, стоять в очереди и тому подобное. Работаем над технологией Smart ID, когда ты подписываешь с телефона все электронные услуги, и не нужно для этого носить с собой какую-то защищенную флешку, и еще много-много услуг, в том числе электронный паспорт", - сказал Федоров.

По его словам, в Министерстве параллельно очень много работы, планируется каждые две недели "давать новый релиз, чтобы люди видели прогресс и могли пользоваться услугами".

"Для этого мы запускаем государственную IT-компанию. Мы очень хотим создать рыночные условия, чтобы к нам переходили лучшие специалисты из разных компаний, потому что я считаю, что "государство в смартфоне" - это амбициозный проект, который есть на сегодня в IT", - сказал Министр.

Напомним, 11 декабря Министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения "Дия" ("Государство в смартфоне").

Как сообщалось ранее в УНН, первой государственной услугой без участия чиновника можно будет воспользоваться с 24 декабря.

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