Першою державною послугою без участі чиновника можна буде скористатись з 24 грудня

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Послугою електронного кабінету забудовника українці зможуть користуватись починаючи з 24 грудня наступного року. Про це розповіла Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час пресбрифінгу щодо презентації е-кабінету, передає кореспондент УНН.

"Ми можемо сказати людям, які хочуть будувати будинки, теплиці, гаражі, навіть внутрішні невеличкі дороги, кафе, ресторанчики, в яких може одночасно знаходитись до 100 осіб – ми їм всім говоримо про те, що не треба буде проходити кола пекла в державній архітектурно-будівельній інспекції по отриманню всієї документації, яка необхідна для того, щоб вони розпочинали будівельні роботи і щоб вводили ці об’єкти в експлуатацію. Вчора був зареєстрований у Міністерстві юстиції наказ Мінрегіону №285 про затвердження порядку функціонування електронного кабінету в сфері містобудівної діяльності", - сказала Бабак.

З її слів, наказ регламентує роботу електронного кабінету, в ньому всі, хто будуть користуватись послугами як декларативного так і дозвільного характеру, отримають інформацію про те, що їм робити для того, щоб скористуватись послугами через електронний кабінет забудовника.

"Ми розпочинаємо роботу цього електронного кабінету лише для тих об’єктів, які відносяться до класу наслідків СС1, тобто незначного класу наслідків, і фактично здійснюються за декларативними процедурами. Це, із 23 послуг, які ДАБІ надає, в цілому це є 9 адміністративних послуг, але які користуються найбільшим попитом на сьогодні. Ці 9 послуг люди зможуть почати отримувати в електронному форматі вже фактично із 24 грудня", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за допомогою нової послуги "електронний кабінет забудовника" корупція з часом має зовсім зникнути як явище зі сфери будівництва.

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