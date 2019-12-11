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Додаток "Держава у смартфоні" тестово запускають вже сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України сьогодні запускає першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”). Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми запускаємо вже першу чергу бета-тестувальників нашого додатку “Дія”, власне, який є державою в смартфоні. Перші послуги, які будуть в цьому додатку, це можливість використовувати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт вже реально офлайн в житті за допомогою додатку. Також буде можливість через меседжі спілкуватися з державою, задавати питання“, — сказав Федоров.

За його словами, цей додаток розробили за декілька місяців. "Ми витратили нуль державного бюджету”, — додав Федоров.

З його слів, "Державу у смартфоні", а зокрема електронні водійські посвідчення, відсьогодні зможуть протестувати 20 тисяч українців. 

“Вже можна заходити на сайт і залишати заявку. 20 тисяч українців, які є водіями і в яких є технічний паспорт авто, вже зможуть тестувати додаток і нам давати зворотній зв’язок. Це дуже важливо, бо ми протестуємо, будемо розуміти, що все безпечно і все працює, і тоді зможемо вже на промислові масштаби запускати, щоб кожен українець і кожен водій зміг це використовувати”, — зазначив віце-прем'єр.

За його словами, на сьогодні є 9,5 млн посвідчень водія, виданих в Україні.

Нагадаємо, Федоров раніше анонсував запуск бета-версії додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).

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