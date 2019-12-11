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Приложение "Государство в смартфоне" тестово запускают уже сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины сегодня запускает первую очередь бета-тестировщиков приложения "Действие" ("Государство в смартфоне"). Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы запускаем уже первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Действие", собственно, являющегося государством в смартфоне. Первые услуги, которые будут в этом приложении, это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт уже реально оффлайн в жизни с помощью приложения. Также будет возможность через месседжи общаться с государством, задавать вопросы", - сказал Федоров.

По его словам, это приложение разработали за несколько месяцев. "Мы потратили ноль государственного бюджета", - добавил Федоров.

По его словам, "Государство в смартфоне", а в частности электронные водительские удостоверения, отныне смогут протестировать 20 тысяч украинцев.

"Уже можно заходить на сайт и оставлять заявку. 20 тысяч украинцев, которые являются водителями и у которых есть технический паспорт автомобиля, уже смогут тестировать приложение и нам давать обратную связь. Это очень важно, потому что мы протестиоруем, будем понимать, что все безопасно и все работает, и тогда сможем уже в промышленных масштабах запускать, чтобы каждый украинец и каждый водитель смог это использовать", - отметил вице-премьер.

По его словам, на сегодня есть 9,5 млн водительских удостоверений, выданных в Украине.

Напомним, Федоров ранее анонсировал запуск бета-версии приложения "Действие" ("Государство в смартфоне").

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