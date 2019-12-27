Федоров розповів, якою буде "держава у смартфоні" для бізнесменів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Для бізнесменів в Україні "держава у смартфоні" дозволить бачити електронні процедури відкриття і закриття компаній, а також повідомлення про зміни статусу компаній. Про це розповів в інтерв’ю журналу "НВ" віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Відповідаючи на питання, що буде бачити бізнесмен у додатку "держава у смартфоні", Федоров відповів: "Електронні процедури відкриття і закриття компаній, можливості для сплати податків, повідомлення про зміни статусу їх компанії, різні антирейдерські штучки".
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що за допомогою телефону можна буде вирішити будь-яке питання і скоротити контакт з державою до одного візиту у житті.