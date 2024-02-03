Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  145413 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  231785 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  244985 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  213489 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  212623 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  193341 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  158839 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  160813 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174421 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170826 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 21:14  •  5350 просмотра

Read in English

Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, почему произошел сбой в приложении Дія во время голосования на Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2024. Свое сообщение он выложил в телеграмм, передает УНН.

Детали

Он отметил, что сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов.

По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации

Он также напомнил, что это первые шаги масштабного развития цифрового государства в мире и пообещал, что через несколько часов Дія возобновит работу

Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаТехнологииПроисшествия
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
telegramТелеграмма
Федоров прокоментував збій у Дії на Нацвідборі Євробачення
Fedorov comments on the failure of Diya at the Eurovision National Selection
Новости по теме

Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.

Политика •   •  5350 просмотра
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"

Германия и Украина могут подписать соглашение о двусторонних гарантиях безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Политика •   •  6343 просмотра
В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"

Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить

Сбой в приложении "Дія" помешал объявлению победителя песенного конкурса Евровидение 2024 года, голосование продлится до восстановления работы приложения и объявления победителя 4 февраля.

Технологии •   •  7617 просмотра
Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить

Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Группа американских конгрессменов подала законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов отдельно от финансирования Украины.

Политика •   •  10193 просмотра
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

В Белгороде произошел блэкаут

В российском городе Белгород произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии из-за технической неисправности в сети, энергетики ожидают восстановления электроснабжения в течение 1-1,5 часов.

Общество •   •  13643 просмотра
В Белгороде произошел блэкаут

Ермак встретился с делегацией Франции и обсудил вопросы безопасности

Ермак встретился с французской делегацией и обсудил насущные оборонные потребности Украины и ситуацию с безопасностью в условиях продолжающейся российской агрессии.

Война •   •  16862 просмотра
Ермак встретился с делегацией Франции и обсудил вопросы безопасности

Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

Двое мужчин были задержаны украинскими пограничниками при попытке побега из страны, спрятавшись в обшивке багажника автомобиля на пункте пропуска на границе с Румынией.

Криминал и ЧП •   •  13187 просмотра
Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи села Новомихайловка Донецкой области.

Война •   •  32446 просмотра
Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм

Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью 3 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Война •   •  31186 просмотра
Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью

Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

"Дія" посоветовала пользователям попробовать проголосовать еще раз за несколько минут, если у них возникли проблемы во время голосования на "Евровидении 2024" из-за высокого трафика на сервисе.

Культура •   •  26308 просмотра
Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием