Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, почему произошел сбой в приложении Дія во время голосования на Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2024. Свое сообщение он выложил в телеграмм, передает УНН.

Детали

Он отметил, что сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов.

По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации

Он также напомнил, что это первые шаги масштабного развития цифрового государства в мире и пообещал, что через несколько часов Дія возобновит работу