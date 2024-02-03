Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения
Киев • УНН
Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, почему произошел сбой в приложении Дія во время голосования на Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2024. Свое сообщение он выложил в телеграмм, передает УНН.
Детали
Он отметил, что сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов.
По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика.
Он также напомнил, что это первые шаги масштабного развития цифрового государства в мире и пообещал, что через несколько часов Дія возобновит работу
Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать.
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения
Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.
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