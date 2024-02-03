Федоров прокоментував збій у Дії на Нацвідборі Євробачення
Київ • УНН
Додаток Дія вийшов з ладу під час голосування на Євробаченні через рекордну кількість запитів - 15 000 запитів на секунду, що перевищило його пропускну здатність у 800 запитів на секунду порівняно з попереднім роком.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чому стався збій у застосунку Дія під час голосування на Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2024. Свій допис він виклав у телеграм, передає УНН.
Деталі
Він відзначив, що сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.
Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.
Він також нагадав, що це перші кроки наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі та пообіцяв, що за кілька годин Дія відновить роботу
Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати.