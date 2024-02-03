Федоров прокоментував збій у Дії на Нацвідборі Євробачення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чому стався збій у застосунку Дія під час голосування на Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2024. Свій допис він виклав у телеграм, передає УНН.

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Він відзначив, що сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації

Він також нагадав, що це перші кроки наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі та пообіцяв, що за кілька годин Дія відновить роботу