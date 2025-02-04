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Федиенко: ТЦК не будут штрафовать лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля

Федиенко: ТЦК не будут штрафовать лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля

Киев  •  УНН

 • 4317 просмотра

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Нардеп Федиенко сообщил о договоренности не штрафовать лиц, которые не успели пройти ВЛК до 5 февраля. Соответствующая директива будет направлена в ТЦК, розыск таких лиц также не будут проводить.

Нардеп Александр Федиенко заявил, что ТЦК не будут штрафовать лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля. Он отметил, что законопроект по соцзащите военных еще не прошел все инстанции и вряд ли будет рассмотрен, но ТЦК получат директиву об отсутствии штрафов и розыска, пишет УНН.

Федиенко отметил, что, открыв карточку законопроекта о внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», то можно увидеть, что он еще не прошел все необходимые инстанции.

Учитывая это и действующий регламент парламента на мой взгляд указанный законопроект не будет рассмотрен. Хочу успокоить граждан, что на совместном совещании с участием ОП, Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил договорились, что будет направлено соответствующую директиву, о принятии этого закона, в ТЦК чтобы не штрафовать тех лиц, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не объявлять их в розыск

- добавил он. 

Напомним,

Вчера УНН сообщал, что этот законопроект, который продлевает срок прохождения ВВК, находится на финальных стадиях рассмотрения в Верховной Раде.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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