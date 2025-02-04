Федиенко: ТЦК не будут штрафовать лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля

Нардеп Александр Федиенко заявил, что ТЦК не будут штрафовать лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля. Он отметил, что законопроект по соцзащите военных еще не прошел все инстанции и вряд ли будет рассмотрен, но ТЦК получат директиву об отсутствии штрафов и розыска, пишет УНН.

Федиенко отметил, что, открыв карточку законопроекта о внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», то можно увидеть, что он еще не прошел все необходимые инстанции.

Учитывая это и действующий регламент парламента на мой взгляд указанный законопроект не будет рассмотрен. Хочу успокоить граждан, что на совместном совещании с участием ОП, Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил договорились, что будет направлено соответствующую директиву, о принятии этого закона, в ТЦК чтобы не штрафовать тех лиц, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не объявлять их в розыск