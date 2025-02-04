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ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого - нардеп

ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого - нардеп

Київ • УНН

 • 27008 перегляди

Нардеп Федієнко повідомив про домовленість не штрафувати осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Відповідну директиву буде надіслано до ТЦК, розшук таких осіб також не проводитимуть.

Нардеп Олександр Федієнко заявив, що ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Він зазначив, що законопроєкт щодо соцзахисту військових ще не пройшов усі інстанції та навряд чи буде розглянутий, але ТЦК отримають директиву про відсутність штрафів і розшуку, пише УНН.

Федієнко зазначив, що, відкривши картку законопроєкту про внесення зміни до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист",то можна побачити, що він ще не пройшов усі необхідні інстанції.

Враховуючи це та діючий регламент парламенту на мій погляд вказаний законопроект не буде розглянуто. Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву, щодо прийняття цього закону, до ТЦК щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук

- додав він. 

Нагадаємо

Вчора УНН повідомляв, що цей законопроєкт, який продовжує термін проходження ВЛК, перебуває на фінальних стадіях розгляду у Верховній Раді.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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