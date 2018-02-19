Федерер стал самым старшим первым номером в истории АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. После трех турниров ATP, которые были сыграны на прошлой неделе, в десятке лучших рейтинга произошло сразу несколько изменений, информирует УНН со ссылкой на АТР.
Швейцарец Роджер Федерер после победы на соревнованиях в Роттердаме в возрасте 36 лет и 6 месяцев возглавил рейтинг, став самой возрастной первой ракеткой в истории мужского тенниса. Федереру удалось обогнать испанца Рафаэля Надаля - 10105 очков против 9760.
Предыдущим обладателем такого достижения (наиболее возрастной 1 номер АТР) был прославлен американец Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.
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Кроме того швейцарец также установил несколько рекордов. Его перерыв в лидерстве в 5 лет и 106 дней, стал самым длинным в истории, как и промежуток с первой недели в статусе лидера до последней - 14 лет.
Зато финалист турнира в Роттердаме болгарин Григор Димитров поднялся на 3-ю строку.
Отметим падения на 9 мест Александра Долгополова - 44 и Сергея Стаховского на одно - 118.
Добавим, что лучший прогресс недели в топ-100 продемонстрировал итальянец Андреас Сеппи, который стал полуфиналистом в Роттердаме (59 место/+ 22 строки).