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Федерер став найвіковішим першим номером в історії АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Після трьох турнірів ATP, які були зіграні минулого тижня, в десятці кращих рейтингу відбулося відразу кілька змін, інформує УНН з посиланням на АТР.

Швейцарець Роджер Федерер після перемоги на змаганнях у Роттердамі у віці 36 років і 6 місяців очолив рейтинг, ставши найбільш віковою першою ракеткою в історії чоловічого тенісу. Федереру вдалося обігнати іспанця Рафаеля Надаля – 10 105 очок проти 9 760.

Попереднім володарем такого досягнення (найбільш віковий 1 номер АТР) був прославлений американець Андре Агассі, який ставав першою ракеткою світу у віці 33 років і 133 днів.

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Окрім того швейцарець також встановив кілька рекордів. Його перерва в лідерстві в 5 років і 106 днів, стала найдовшою в історії, як і проміжок з першого тижня в статусі лідера до останньої - 14 років.

Натомість фіналіст турніру в Роттердамі болгарин Грігор Дімітров піднявся на 3-тій рядок.

Відзначимо падіння на 9 місць Олександра Долгополова – 44 та Сергія Стаховського на одне – 118.

Додамо, що кращий прогрес тижня в топ-100 продемонстрував італієць Андреас Сеппі, який став півфіналістом в Роттердамі (59 місце/+ 22 рядки).

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