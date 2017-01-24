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ФГИУ предложил несколько вариантов для возобновления работы ОПЗ

ФГИУ предложил несколько вариантов для возобновления работы ОПЗ

Киев • УНН

 • 8163 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Фонд государственного имущества Украины прорабатывает пути возобновления работы АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ, передает УНН.

"Фондом государственного имущества Украины как органом управления корпоративными правами государства в публичном акционерном обществе "Одесский припортовый завод" прорабатываются пути возобновления работы общества", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Фонд разрабатывает различные варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами.

В частности, обсуждается вариант передачи в аренду имущества общества, осуществления обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак, передача имущества общества в управление, приобретение обществом природного газа.

В связи с чем ФГИУ просит лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, предоставить свои предложения по их реализации в срок до 24 февраля 2017 года.

Напомним, 30 декабря 2016 г. сообщалось, что АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) приостанавливает производство.

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