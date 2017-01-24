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ФДМУ запропонував кілька варіантів для відновлення роботи ОПЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Фонд державного майна України опрацьовує шляхи відновлення роботи АТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ФДМУ, передає УНН.

"Фондом державного майна України як органом управління корпоративними правами держави в публічному акціонерному товаристві “Одеський припортовий завод” опрацьовуються шляхи відновлення роботи товариства", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, Фонд опрацьовує різні варіанти взаємодії з потенційними інвесторами та партнерами.

Зокрема, обговорюється варіант передачі в оренду майна товариства, здійснення товариством операцій з давальницькою сировиною (природним газом) для цілей його переробки в карбамід та аміак, передача майна товариства в управління, придбання товариством природного газу.

У зв’язку з чим ФДМУ просить осіб, зацікавлених у вищезазначених варіантах співпраці, надати свої пропозиції щодо їх реалізації в строк до 24 лютого 2017 року.

Нагадаємо, 30 грудня 2016 року повідомлялося, що АТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) призупиняє виробництво.

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