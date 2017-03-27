ФГИУ сообщил о DDoS-атаки на сайт

"Официальный сайт Фонда государственного имущества www.spfu.gov.ua не работает из-за осуществленые на него DDoS-атаки! Фонд принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить работу сайта. Вся информация, размещенная на сайте, сохраняется на серверном оборудовании Фонда", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта в течение нескольких часов не работал официальный сайт Кабинета министров Украины .