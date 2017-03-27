ФДМУ повідомив про DDoS-атаки на сайт

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27 березня, 18:53 • 86158 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 110475 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 119817 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 128157 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 180493 перегляди

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27 березня, 11:15 • 111555 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134633 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 123551 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Офіційний сайт Фонду державного майна не працює через здійснені на нього DDoS-атаки. Про йдеться в повідомлення відомства на сторінці у Facebook, передає УНН

"Офіційний сайт Фонду державного майна www.spfu.gov.ua не працює через здійснені на нього DDoS-атаки! Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити роботу сайту. Вся інформація, розміщена на сайті, зберігається на серверному обладнанні Фонду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня протягом кількох годин не працював офіційний сайт Кабінету міністрів України.

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