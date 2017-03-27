ФДМУ повідомив про DDoS-атаки на сайт

"Офіційний сайт Фонду державного майна www.spfu.gov.ua не працює через здійснені на нього DDoS-атаки! Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити роботу сайту. Вся інформація, розміщена на сайті, зберігається на серверному обладнанні Фонду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня протягом кількох годин не працював офіційний сайт Кабінету міністрів України.