ФДМУ повідомив про DDoS-атаки на сайт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Офіційний сайт Фонду державного майна не працює через здійснені на нього DDoS-атаки. Про йдеться в повідомлення відомства на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Офіційний сайт Фонду державного майна www.spfu.gov.ua не працює через здійснені на нього DDoS-атаки! Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити роботу сайту. Вся інформація, розміщена на сайті, зберігається на серверному обладнанні Фонду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 березня протягом кількох годин не працював офіційний сайт Кабінету міністрів України.