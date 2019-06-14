ФБУ утвердила состав будущего чемпионата Украины

В следующем чемпионате сыграют 9 клубов - в восьмерку участников предыдущего ( "Киев-Баскет", "Днепр", "Химик", "Черкасские Обезьяны", "Одесса", "Политехник", "Запорожье", "Николаев") сезона добавился чемпион высшей лиги "Прометей" (Каменское).

Кроме того, в плей-офф попадать 8 команд. Серии плей-офф, начиная со стадии 1/4 финала, будут играть до 3 побед, вместо игр до двух побед на стадии 1/4 финала плей-офф прошлого сезона.

Также отмечено, что на данный момент под вопросом участие в следующем сезоне Суперлиги Пари-Матч харьковского "Политехника". В случае невозможности "Политехника" принять участие в розыгрыше Суперлиги Пари-Матч, заменить его в элитном дивизионе может другой харьковский коллектив "Харьковские Соколы", который в прошлом сезоне выступал в Высшей лиге.

Напомним, что новичок Суперлиги "Прометей" подписал соглашение с защитником сборной Украины.