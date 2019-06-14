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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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ФБУ затвердила склад майбутнього чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час засідання Виконавчого комітету Федерації баскетболу України, який проходить в Києві, було затверджено головні положення щодо проведення наступного чемпіонату України – Суперліги Парі-Матч 2019/2020, пише УНН з посиланням на сайт ФБУ.

ФБУ затвердила склад майбутнього чемпіонату України

У наступному чемпіонаті зіграють 9 клубів – до вісімки учасників попереднього ("Київ-Баскет", "Дніпро", "Хімік", "Черкаські Мавпи", "Одеса", "Політехнік", "Запоріжжя", "Миколаїв") сезону додався чемпіон Вищої ліги "Прометей" (Кам’янське).

Крім того, у плей-оф потраплятимуть 8 команд. Серії плей-оф, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, гратимуться до 3 перемог, замість ігор до двох перемог на стадії 1/4 фіналу плей-оф минулого сезону.

Також зазначено, що на даний момент під питанням участь у наступному сезоні Суперліги Парі-Матч харківського "Політехніка". У разі неможливості "Політехніка" взяти участь у розіграші Суперліги Парі-Матч, замінити його в елітному дивізіоні може інший харківський колектив "Харківські Соколи", який в минулому сезоні виступав у Вищій лізі.

Нагадаємо, що новачок Суперліги "Прометей" підписав угоду із захисником збірної України.

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