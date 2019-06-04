Баскетболіст збірної України Лукашов став гравцем переможця Вищої ліги України

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Чемпіон України серед команд Вищої ліги “Прометей” з Кам’янського почав кадрову підготовку до нового сезону та оголосив про гучне підписання, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Першим новачком “Прометея” в міжсезонні став розігруючий збірної України Денис Лукашов.

Останні чотири сезони Лукашов грав за кордоном. Сезону-2018/19 він у складі красноярського “Єнісєя” набирав 2 очка та робив 0,8 підбирання, 1,4 передачі за матч у Лізі ВТБ.

Раніше Лукашов виступав за українські “Київ”, “Будівельник”, “Донецьк”, “Азовмаш”, російський “Автодор”, а також литовські “Летувос Рітас” та “Вітаутас”.

Зауважимо, що у складі збірної України Денис набирав 7,9 очка, 3,3 підбирання, 4,4 передачі у середньому за поєдинок кваліфікації чемпіонату світу.

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