Баскетболист сборной Украины Лукашов стал игроком победителя Высшей лиги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Чемпион Украины среди команд Высшей лиги “Прометей” из Каменского начал кадровую подготовку к новому сезону и объявил о громком подписании, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Первым новичком “Прометея” в межсезонье стал разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов.
Последние четыре сезона Лукашов играл за рубежом. Сезон-2018/19 он в составе красноярского “Енисея” набирал 2 очка и делал 0,8 подбора, 1,4 передачи за матч в Лиге ВТБ.
Ранее Лукашов выступал за украинские “Киев”, “Строитель”, “Донецк”, “Азовмаш”, российский “Автодор”, а также литовские “Летувос Ритас” и “Витаутас”.
Заметим, что в составе сборной Украины Денис набирал 7,9 очка, 3,3 подбора, 4,4 передачи в среднем за поединок квалификации чемпионата мира.