ФБУ утвердила даты проведения формата плей-офф мужской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Директорат чемпионата Украины утвердил даты проведения игр плей-офф в мужской Суперлиге Пари-Матч. Об этом сообщает сайт Федерации, передает УНН.
В первом раунде (четвертьфинальном) команды будут играть до двух побед, в полуфиналах, матчах за “бронзу” и финале серии продлятся до трех побед.
Дать плей-офф Суперлиги Пари-Матч:
1/4 финала (до двух побед):
Пара А. 1 команда — 8 команда (30 марта, 1 апреля, 4 апреля)
Пара В. 2 команда — 7 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
Пара С. 3 команда — 6 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
Пара D. 4 команда — 5 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
Полуфинальные серии пройдут с 10-го по 20-е апреля. “Бронзовая” серия стартует 23 апреля, а финальная — 24-го.
Заметим, что на этой неделе состоятся последние поединки регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, после которых будет сформировано итоговую турнирную таблицу перед началом плей-офф национального первенства.