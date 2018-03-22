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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2120 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49982 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66950 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 116239 просмотра

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ФБУ утвердила даты проведения формата плей-офф мужской Суперлиги

ФБУ утвердила даты проведения формата плей-офф мужской Суперлиги

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Директорат чемпионата Украины утвердил даты проведения игр плей-офф в мужской Суперлиге Пари-Матч. Об этом сообщает сайт Федерации, передает УНН.

В первом раунде (четвертьфинальном) команды будут играть до двух побед, в полуфиналах, матчах за “бронзу” и финале серии продлятся до трех побед.

Дать плей-офф Суперлиги Пари-Матч:

1/4 финала (до двух побед):

Пара А. 1 команда — 8 команда (30 марта, 1 апреля, 4 апреля)

Пара В. 2 команда — 7 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара С. 3 команда — 6 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара D. 4 команда — 5 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Полуфинальные серии пройдут с 10-го по 20-е апреля. “Бронзовая” серия стартует 23 апреля, а финальная — 24-го.

Заметим, что на этой неделе состоятся последние поединки регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, после которых будет сформировано итоговую турнирную таблицу перед началом плей-офф национального первенства.

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