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ФБУ затвердила дати проведення формату плей-оф чоловічої Суперліги

Київ • УНН

 • 7335 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Директорат чемпіонату України затвердив дати проведення ігор плей-оф у чоловічій Суперлізі Парі-Матч. Про це інформує сайт Федерації, передає УНН.

У першому раунді (чвертьфінальному) команди гратимуть до двох перемог, у півфіналах, матчах за “бронзу” та фіналі серії триватимуть до трьох перемог.

Дати плей-оф Суперліги Парі-Матч:

1/4 фіналу (до двох перемог):

Пара А. 1 команда — 8 команда (30 березня, 1 квітня, 4 квітня)

Пара В. 2 команда — 7 команда (29 березня, 31 березня, 4 квітня)

Пара С. 3 команда — 6 команда (29 березня, 31 березня, 4 квітня)

Пара D. 4 команда — 5 команда (29 березня, 31 березня, 4 квітня)

Півфінальні серії пройдуть з 10-го по 20-те квітня. “Бронзова” серія стартуватиме 23-го квітня, а фінальна — 24-го.

Зауважимо, що цього тижня відбудуться останні поєдинки регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, після яких буде сформовано підсумкову турнірну таблицю перед початком плей-оф національної першості.

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