ФБУ сократит количество участников предстоящего чемпионата Украины

"У мужчин, и у женщин мы хотим ограничить количество участников. Ими станут по восемь команд. Возрастут требования к инфраструктуре. В этих клубов должны быть юношеские команды, не менее двух команд должны играть в юношеской лиге, обязательно должна быть соответствующая спортивная база, обязательно должен быть зал с трибунами, содержащих не менее 1000 зрителей. Должна быть качественная видеотрансляция, онлайн-трансляция статистики. Клуб, выступающий в высшем дивизионе страны, должна демонстрировать качественную работу своей баскетбольной структуры. Мы должны иметь свой национальный образец, ориентир, которого должны добраться игроки, тренеры, клубы ", - сообщила директор по организации и проведению соревнований ФБУ Лариса Шабанова.

Кроме того, по словам Л.Шабановои в Высшей лиге Украины будут выступать 14-16 команд, а в Первой лиге - 16-24.

Заметим, что в на старте текущего сезона в Суперлиге выступали 11 команд, однако в течение чемпионата с соревнований снялся "Кривбасс".