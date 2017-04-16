ФБУ скоротить кількість учасників майбутнього чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Федерація баскетболу України має намір скоротити кількість команд у наступному сезоні Суперліги до восьми, при цьому, збільшивши вимоги по інфраструктурі та організації до них, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
“У чоловіків, і у жінок ми хочемо обмежити кількість учасників. Ними стануть по вісім команд. Зростуть вимоги щодо інфраструктури. У цих клубів мають бути юнацькі команди, не менше двох команд мають грати у юнацькій лізі, обов’язково має бути відповідна спортивна база, обов’язково має бути зал з трибунами, що вміщують не менше 1000 глядачів. Має бути якісна відеотрансляція, онлайн-трансляція статистики. Клуб, що виступає у найвищому дивізіоні країни, має демонструвати якісну роботу своєї баскетбольної структури. Ми повинні мати свій національний зразок, орієнтир, якого повинні прагнути дістатися гравці, тренери, клуби,” — повідомила директор з організації та проведення змагань ФБУ Лариса Шабанова.
Окрім того, за словами Л.Шабанової у Вищій лізі України виступатимуть 14-16 команд, а в Першій лізі — 16-24.
Зауважимо, що в на старті поточного сезону в Суперлізі виступали 11 команд, проте протягом чемпіонату зі змагань знявся “Кривбас”.