ФБР обеспокоено возможностью теракта в США, подобного тому, что унес жизни десятков людей в российском концертном зале "Крокус Сити Молл" в прошлом месяце, заявил директор Бюро Кристофер Рэй в четверг на заседании Палаты представителей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Оглядываясь на свою карьеру в правоохранительных органах, мне трудно представить себе время, когда так много угроз общественной безопасности и национальной безопасности возникало одновременно", - заявил Кристофер Рэй.

По его словам, все большее беспокойство вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы наблюдали в концертном зале "Россия" пару недель назад".

Кроме того, Рэй планирует убедить законодателей продлить срок действия программы слежки США, который истекает в этом месяце, назвав ее незаменимым инструментом в борьбе с противниками США. Умеренный пересмотр этой программы был заблокирован в Палате представителей в среду на фоне опасений членов обеих партий, что он не достаточно далеко зашел в ограничении полномочий правительства по слежке.

Напомним

В результате нападения на концертный зал в пригороде москвы 22 марта погибли по меньшей мере 144 человека. Ответственность за нападение на себя взяли боевики филиала группировки "Исламское государство", но президент россии владимир путин, не приводя доказательств, попытался возложить вину на Украину.

Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"