Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"

В ск рф сделали очередное фантастическое заявление об "украинском следе" и теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". В этом году российские "правоохранители" утверждают, что обвиняемые якобы направлялись в Киев для "получения обещанного им вознаграждения", передает УНН.

Детали

В ск рф заявили, что к уголовной ответственности привлечен девятый участник организованной группы, ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 ук рф (совершение организованной группой террористического акта, повлекшее причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Российские "правоохранители" отмечают, что обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе дальнейших допросов и других следственных мероприятий с их участием якобы сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в Крокус Сити Холле путем голосовых сообщений через мессенджер Телеграмм координировал человек, назвавшийся им под псевдонимом.

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"По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для дальнейшего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", - говорится в очередном фантастическом заявлении ск рф.

Правда кто обещал вознаграждение и почему его должны были получить именно в Киеве в рф не объясняют.

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Кроме того, российские "правоохранители" отмечают, что проверяют вероятную причастность представителей украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

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