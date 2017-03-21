ФБР не нашло доказательств прослушивания башни Д.Трамп

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41574 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104913 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179421 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130903 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125314 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117674 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106534 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107561 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103919 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ФБР не нашло доказательств прослушивания башни Д.Трамп

ФБР не нашло доказательств прослушивания башни Д.Трамп

Киев  •  УНН

 • 9133 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что доказательств в подтверждение выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений об организации экс-президентом Бараком Обамой прослушивания его башни на Манхэттене, во время избирательной кампании, нет. Об этом Д.Коми заявил во время слушаний в Конгрессе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Касательно президентских твитов о незаконном прослушивании, организованного в его отношении главой администрации, я не имею информации, чтобы это подтвердить", - сказал Д.Коми.

Кроме того, глава ФБР подтвердил, что ведется расследование возможного влияния России на президентские выборы в США. В его рамках также проверяется, есть ли связь между кампанией Д.Трампа и Москвой.

 

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