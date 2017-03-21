ФБР не нашло доказательств прослушивания башни Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что доказательств в подтверждение выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений об организации экс-президентом Бараком Обамой прослушивания его башни на Манхэттене, во время избирательной кампании, нет. Об этом Д.Коми заявил во время слушаний в Конгрессе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Касательно президентских твитов о незаконном прослушивании, организованного в его отношении главой администрации, я не имею информации, чтобы это подтвердить", - сказал Д.Коми.
Кроме того, глава ФБР подтвердил, что ведется расследование возможного влияния России на президентские выборы в США. В его рамках также проверяется, есть ли связь между кампанией Д.Трампа и Москвой.