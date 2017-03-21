ФБР не нашло доказательств прослушивания башни Д.Трамп

"Касательно президентских твитов о незаконном прослушивании, организованного в его отношении главой администрации, я не имею информации, чтобы это подтвердить", - сказал Д.Коми.

Кроме того, глава ФБР подтвердил, что ведется расследование возможного влияния России на президентские выборы в США. В его рамках также проверяется, есть ли связь между кампанией Д.Трампа и Москвой.