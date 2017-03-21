ФБР не знайшло доказів прослуховування вежі Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глава ФБР Джеймс Комі повідомив, що доказів на підтвердження висунутих президентом США Дональдом Трампом звинувачень про організацію екс-президентом Бараком Обамою прослуховування його вежі на Манхеттені, під час виборчої компанії, немає. Про це Д.Комі заявив під час слухань у Конгресі, передає УНН з посиланням на Reuters.
“З повагою до президентських твітів про незаконне прослуховування, організованого в його відношенні главою адміністрації, я не маю інформації, щоб це підтвердити”, — сказав Д.Комі.
Окрім того, глава ФБР підтвердив, що ведеться розслідування можливого впливу Росії на президентські вибори в США. В його рамках також перевіряється, чи є зв’язок між кампанією Д.Трампа і Москвою.