ФБР не знайшло доказів прослуховування вежі Д.Трампа

“З повагою до президентських твітів про незаконне прослуховування, організованого в його відношенні главою адміністрації, я не маю інформації, щоб це підтвердити”, — сказав Д.Комі.

Окрім того, глава ФБР підтвердив, що ведеться розслідування можливого впливу Росії на президентські вибори в США. В його рамках також перевіряється, чи є зв’язок між кампанією Д.Трампа і Москвою.