ФБР не имеет ордер для изучения почты Х.Клинтон

По состоянию на вечер субботы, 29 октября, ФБР все еще вело переговоры с министерством юстиции о получении ордера, который позволил бы представителям агентства читать любые из обнаруженных писем, в связи с отсутствием разрешения бюро до сих пор не знает, включают ли обнаруженные письма секретную информацию.

"У нас нет ордера. Ведутся переговоры (между Минюстом и ФБР), чтобы двигаться дальше ", - сообщил высокопоставленный представитель правоохранительных органов, имя которого не называется.

Напомним, что ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.

Как сообщал УНН, глава ФБР принял решение по возобновлению расследования из-за чувства долга перед конгрессменами и обеспокоенности по поводу возможных утечек информации в СМИ и последующих обвинений в сокрытии новых данных.