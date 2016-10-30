ФБР не має ордер для вивчення пошти Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. ФБР США не має в своєму розпорядженні ордера Міністерства юстиції, необхідного для вивчення нових електронних листів кандидата в президенти США від Демократичної Партії Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Станом на вечір суботи, 29 жовтня, ФБР все ще вело переговори з міністерством юстиції про отримання ордера, який дозволив би представникам агентства читати будь-які з виявлених листів, в зв’язку з відсутністю дозволу бюро досі не знає, чи включають виявлені листи секретну інформацію.
“У нас немає ордера. Ведуться переговори (між Мін'юстом та ФБР), щоб рухатися далі,” — повідомив високопоставлений представник правоохоронних органів, ім’я котрого не називають.
Нагадаємо, що ФБР поновило розслідування, пов'язане з використанням Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США.
Як повідомляв УНН, глава ФБР прийняв рішення з відповлення розслідування через почуття обов’язку перед конгресменами і стурбованость з приводу можливих витоків інформації в ЗМІ і наступних звинувачень у приховуванні нових даних.