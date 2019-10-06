ФБР допросило депутата из России в аэропорту Нью-Йорка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сотрудник ФБР на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на форум “Диалог Форт-Росс”. Об этом рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа”, — сказал посол.
По его словам, депутату также было предложено встретиться с сотрудником ФБР в “неформальной обстановке и продолжить это общение”.
“Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево”, — сказал дипломат.
Он заявил, что российская сторона считает такие действия американских властей неприемлемыми.
“Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы”, — добавил Антонов.
Как сообщал УНН, ранее российским сенаторам не дали визы для поездки на Генассамблею ООН в США.