ФБР допитало депутата з Росії в аеропорту Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Співробітник ФБР протягом години допитував в аеропорту Нью-Йорка депутата Держдуми РФ Інгу Юмашеву, яка прибула в США на форум “Діалог Форт-Росс”. Про це розповів журналістам посол Росії в США Анатолій Антонов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“До нас приїхала два дні тому депутат Держдуми Інга Альбертівна Юмашева, вона була затримана в аеропорту Нью-Йорка, її попросили пройти в окреме приміщення, і співробітник ФБР, який представився, став її допитувати протягом години”, — сказав посол.
За його словами, депутату також було запропоновано зустрітися зі співробітником ФБР в “неформальній обстановці і продовжити це спілкування”.
“Я уявити собі не можу, якби наші відповідні служби затримали б, скажімо, когось із Сенату або нижньої палати Конгресу. Скажімо, тих сенаторів, які кричали, що вони не отримали візу, або тих, хто, отримавши візи, приїхали в Російську Федерацію. Якби відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати і потім би відповідний представник запропонував попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво”, — сказав дипломат.
Він заявив, що російська сторона вважає такі дії американської влади неприйнятними.
“Ми сьогодні направили відповідну ноту протесту до Держдепартаменту і розраховуємо, що нам пояснять, що означають такого роду зондажні підходи до депутата Державної думи”, — додав Антонов.
Як повідомляв УНН, раніше російським сенаторам не дали візи для поїздки на Генасамблею ООН в США.